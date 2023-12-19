Фролова (Пронина) Анисья Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Пронина) Анисья Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Пронин Зарезов Аверьян Прокопьевич

Мать: Пронина Анна Петровна

Бракосочетание
29.06.1849 ст.

Муж: Фролов Алексей Калинович

пор. Абросим Емельянович Березин, Лукьян Анисимович Гольцов, Автоном Алексеевич Фролов, Андрей Калинович Фролов
Рождение ребёнка
06.09.1850

Дочь: Фролова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Калинович

Рождение ребёнка
25.12.1855

Дочь: Фролова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Калинович

Рождение ребёнка
03.03.1858

Сын: Фролов Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей Калинович

Рождение ребёнка
05.09.1866

Дочь: Фролова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Калинович

Смерть
Неизвестно
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