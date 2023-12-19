Фролова (Пронина) Анисья Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
29.06.1849 ст.
пор. Абросим Емельянович Березин, Лукьян Анисимович Гольцов, Автоном Алексеевич Фролов, Андрей Калинович Фролов
Рождение ребёнка
06.09.1850
Дочь: Фролова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Калинович
Рождение ребёнка
25.12.1855
Дочь: Фролова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Калинович
Рождение ребёнка
03.03.1858
Сын: Фролов Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Фролов Алексей Калинович
Рождение ребёнка
05.09.1866
Дочь: Фролова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Калинович
Смерть
Неизвестно