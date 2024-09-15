Фролов Василий Никифорович 10.02.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фролов Василий Никифорович

Место рождения

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

10.02.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1885 ст.

Отец: Фролов Никифор Алексеевич

Мать: Фролова (Осина) Евдокия Константиновна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1910 ст.

Жена: Фролова (Юдаева) Ксения Терентьевна

Рождение ребёнка
19.08.1911

Сын: Фролов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Фролова (Юдаева) Ксения Терентьевна

Рождение ребёнка
14.10.1913

Дочь: Фролова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Фролова (Юдаева) Ксения Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Фролов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Фролова (Юдаева) Ксения Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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