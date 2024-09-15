Фролов Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения10.02.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1885 ст.
Бракосочетание
10.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
19.08.1911
Мать ребёнка: Фролова (Юдаева) Ксения Терентьевна
Рождение ребёнка
14.10.1913
Дочь: Фролова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Фролова (Юдаева) Ксения Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Фролов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Фролова (Юдаева) Ксения Терентьевна
Смерть
Неизвестно