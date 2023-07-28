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Жаров Яков Тимофеевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

До 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1884 ст.

Отец: Жаров Тимофей Иванович

Мать: Жарова Александра Семеновна (Матвеевна?)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
09.10.1884 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Сергей Тимофеевич Жаров и Василия Абрамова дочь, девица Гликерия. Все из Леднево. Священник Николай Розанов. Псаломщик Василий Любимов.
Смерть
Неизвестно