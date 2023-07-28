Жаров Яков Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1884 ст.
Крещение
09.10.1884 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Сергей Тимофеевич Жаров и Василия Абрамова дочь, девица Гликерия. Все из Леднево. Священник Николай Розанов. Псаломщик Василий Любимов.
Смерть
Неизвестно