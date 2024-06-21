Жаров Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения27.04.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1841 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
28.04.1841 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Ефим Иванов Жаренов и солдатская девица Стефанида Данилова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
19.06.1875 ст.
Дочь: Жарова Агриппина Тимофеевна
Мать ребёнка: Жарова Александра Семеновна (Матвеевна?)
Рождение ребёнка
24.08.1878 ст.
Дочь: (Жарова) Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Жарова Александра Семеновна (Матвеевна?)
Место жительства
03.02.1884 ст.
Крестный отец у Жарова Дмитрия Ефимовича.
Место жительства
13.05.1884 ст.
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Ефима Ивановича Жаренова и Пелагеи Андреевны Бахметовой.
Рождение ребёнка
07.10.1884 ст.
Мать ребёнка: Жарова Александра Семеновна (Матвеевна?)
Смерть
Неизвестно