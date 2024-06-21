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Жаров Тимофей Иванович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.04.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1841 ст.

Отец: Жаренов Кислов Иван Яковлевич

Мать: Жаренова Мария Захаровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Александра Семеновна (Матвеевна?)

Крещение
28.04.1841 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Ефим Иванов Жаренов и солдатская девица Стефанида Данилова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
19.06.1875 ст.

Дочь: Жарова Агриппина Тимофеевна

Мать ребёнка: Жарова Александра Семеновна (Матвеевна?)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.08.1878 ст.

Дочь: (Жарова) Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Жарова Александра Семеновна (Матвеевна?)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
03.02.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец у Жарова Дмитрия Ефимовича.
Место жительства
13.05.1884 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель со стороны жениха на свадьбе Ефима Ивановича Жаренова и Пелагеи Андреевны Бахметовой.
Рождение ребёнка
07.10.1884 ст.

Сын: Жаров Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Жарова Александра Семеновна (Матвеевна?)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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