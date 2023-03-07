Кругловъ Ипатъ (Фотей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКругловъ Ипатъ (Фотей)

Кругловъ Ипатъ (Фотей)

avatar

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Семенъ

Мать: Варвара

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Кругловъ Арефей

Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Кругловъ Никита

Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Вачигова Наталья

Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Слухавъ Татьяна

Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Устинья Семенова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close