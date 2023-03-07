Кругловъ Ипатъ (Фотей)
Место рождения
Дата рождения1721
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кругловъ Арефей
Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Кругловъ Никита
Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Вачигова Наталья
Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Слухавъ Татьяна
Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Круглова Устинья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно