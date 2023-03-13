Круглова Устинья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кругловъ Арефей
Отец ребёнка: Кругловъ Ипатъ (Фотей)
Рождение ребёнка
1743
Сын: Кругловъ Никита
Отец ребёнка: Кругловъ Ипатъ (Фотей)
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Вачигова Наталья
Отец ребёнка: Кругловъ Ипатъ (Фотей)
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Слухавъ Татьяна
Отец ребёнка: Кругловъ Ипатъ (Фотей)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Кругловъ Ипатъ (Фотей)
Бракосочетание
Неизвестно