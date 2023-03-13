Круглова Устинья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова Устинья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кругловъ Арефей

Отец ребёнка: Кругловъ Ипатъ (Фотей)

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Кругловъ Никита

Отец ребёнка: Кругловъ Ипатъ (Фотей)

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Вачигова Наталья

Отец ребёнка: Кругловъ Ипатъ (Фотей)

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Слухавъ Татьяна

Отец ребёнка: Кругловъ Ипатъ (Фотей)

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Кругловъ Ипатъ (Фотей)

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кругловъ Ипатъ (Фотей)

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