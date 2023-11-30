Демина (Ибрягимова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1856
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1856
Крещение
07.04.1856
Восприемники: Корнил Васильевич Кильдюшов, Александра Никитична Ибряимова
Бракосочетание
20.11.1876
Муж: Демин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около ?.10.1877
Сын: Демин Яков Петрович
Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
09.05.1884
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
05.01.1886
Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
30.10.1887
Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
20.10.1889
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1891
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
28.01.1894
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
21.10.1897
Сын: Демин Яков Петрович
Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
14.03.1902
Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920