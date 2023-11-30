Демина (Ибрягимова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Ибрягимова) Мария Андреевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.04.1856

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1856

Отец: Ибряимов Андрей Никитич

Мать: Ибряимова Акулина Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.04.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Корнил Васильевич Кильдюшов, Александра Никитична Ибряимова
Бракосочетание
20.11.1876

Муж: Демин Пётр Фёдорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1877

Сын: Демин Яков Петрович

Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
09.05.1884

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
05.01.1886

Сын: Демин Василий Петрович

Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
30.10.1887

Сын: Демин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
20.10.1889

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1891

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1894

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1897

Сын: Демин Яков Петрович

Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1902

Сын: Демин Василий Петрович

Отец ребёнка: Демин Пётр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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