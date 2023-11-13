Демин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1886
Дата смерти12.03.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886
Отец: Демин Пётр Фёдорович
Мать: Демина Мария Андреевна
Восприемник
08.02.1903
Ксенофонт Петрович Доронин
Восприемник
04.11.1904
Прасковья Петровна Доронина
Восприемник
08.01.1906
Татьяна Ивановна Доронина
Бракосочетание
05.10.1906
Жена: Демина Анна Гавриловна
Довнести персоны Поручители по жениху: Сорокин, Ибряимов и Иван Николаевич Иванарин (нет в базе - ктов ообще такой?) По невесте: Клюкин, Федякин и Алексей Киселев (их несколько)
Восприемник
29.04.1911
Пелагея Дмитриевна Демина
Восприемник
28.05.1912
Елена Константиновна Башкирова
Рождение ребёнка
21.09.1914
Мать ребёнка: Демина Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1919
Мать ребёнка: Демина Анна Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.1919
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник