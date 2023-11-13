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Демин Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1886

Дата смерти

12.03.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1886

Отец: Демин Пётр Фёдорович

Мать: Демина Мария Андреевна

Восприемник
08.02.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Ксенофонт Петрович Доронин
Восприемник
04.11.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Прасковья Петровна Доронина
Восприемник
08.01.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Татьяна Ивановна Доронина
Бракосочетание
05.10.1906

Жена: Демина Анна Гавриловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Довнести персоны Поручители по жениху: Сорокин, Ибряимов и Иван Николаевич Иванарин (нет в базе - ктов ообще такой?) По невесте: Клюкин, Федякин и Алексей Киселев (их несколько)
Восприемник
29.04.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Пелагея Дмитриевна Демина
Восприемник
28.05.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елена Константиновна Башкирова
Рождение ребёнка
21.09.1914

Сын: Демин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Демина Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Демин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Демина Анна Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.03.1919
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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