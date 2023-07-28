Жерлыгина (Соболева) Федора Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42 а
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Жерлыгина Меланья Васильевна
Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Жерлыгина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Жерлыгина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Жерлыгин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Жерлыгин Родион Васильевич
Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Жерлыгин Веденикт Васильевич
Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Смерть
Неизвестно