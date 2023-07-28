Жерлыгина (Соболева) Федора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерлыгина (Соболева) Федора Васильевна

Место рождения

Дуброво, Еловский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Еловский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42 а
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Жерлыгина Меланья Васильевна

Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Жерлыгина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Жерлыгина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Жерлыгин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Жерлыгин Родион Васильевич

Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Жерлыгин Веденикт Васильевич

Отец ребёнка: Жерлыгин Василий Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерлыгин Василий Игнатьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Смерть
Неизвестно