Жерлыгин Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а лист, 152
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Жерлыгина Меланья Васильевна
Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Жерлыгина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Жерлыгина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Жерлыгин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Жерлыгин Родион Васильевич
Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Жерлыгин Веденикт Васильевич
Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Смерть
Неизвестно