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Жерлыгин Василий Игнатьевич

Место рождения

Келейниково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жерлыгин Игнатий Исаевич

Мать: Жерлыгина Акулина Павловна

Келейниково, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а лист, 152
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Жерлыгина Меланья Васильевна

Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Жерлыгина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Жерлыгина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Жерлыгин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Жерлыгин Родион Васильевич

Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Жерлыгин Веденикт Васильевич

Мать ребёнка: Жерлыгина Федора Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 88 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерлыгина Федора Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 42а
Смерть
Неизвестно