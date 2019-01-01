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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4088Дубровское (Дуброва) (из участк.: Подбор, Добрынка, Петухова), сел.при рч. Дубровке.75станов. кварт.260704760Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Приходское училище. Аптека.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1280. Дубровское (Дуброво), село бывшее государственное, при речках Дубровке и Михайловке, дворов 358, жителей 1729, 2-го стана квартира, волостное правление (уездный гор Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Дубровское на р. Дубровке, прав. и единовер. церк., двухклас. церковно учительская шк., при ней образцовая церк.-прих. шк., зем. школа, зем. библиотека, вол. прав., Показать все Дубровское общество42610131127Бывшие государственныеПравославные и раскольникиРусские75—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Дубровское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347161Дубровосело57°00'00"54°34'00"O-40-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57618404101с Дубровосело