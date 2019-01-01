село Дуброво, село Дуброво, Еловский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Дуброво

Еловский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4088Дубровское (Дуброва) (из участк.: Подбор, Добрынка, Петухова), сел.при рч. Дубровке.75станов. кварт.260704760Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Приходское училище. Аптека.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Дубровская волость
1280. Дубровское (Дуброво), село бывшее государственное, при речках Дубровке и Михайловке, дворов 358, жителей 1729, 2-го стана квартира, волостное правление (уездный гор Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Дубровская волость
1) с. Дубровское на р. Дубровке, прав. и единовер. церк., двухклас. церковно учительская шк., при ней образцовая церк.-прих. шк., зем. школа, зем. библиотека, вол. прав., Показать все Дубровское общество42610131127Бывшие государственныеПравославные и раскольникиРусские75

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Осинский уезд, Дубровская волость
село Дубровское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Еловский район
347161Дубровосело57°00'00"54°34'00"O-40-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Еловский муниципальный район, Дубровское сельское поселение
57618404101с Дубровосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close