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Назаров Василий Матвеевич

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Место рождения

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Назаров Матвей Васильевич

Мать: Назарова Елена Петровна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Назаров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Назаров Илья Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Назаров Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Назаров Федор Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Назаров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Назаров Макар Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Назаров Василий Васильевич

Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Анисья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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