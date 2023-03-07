Назаров Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Назаров Матвей Васильевич
Мать: Назарова Елена Петровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Назаров Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Назаров Василий Васильевич
Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Назаров Василий Васильевич
Мать ребёнка: Назарова Анисья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно