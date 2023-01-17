Назаров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно