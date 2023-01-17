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Назаров Иван Васильевич

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Место рождения

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Назаров Василий Матвеевич

Мать: Назарова Анисья Филипповна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Назаров Никифор Иванович

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Назаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Назаров Федор Иванович

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Назаров Степан Иванович

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Назарова Анастасия Васильевна

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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