Назарова Анисья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Анисья Филипповна

Назарова Анисья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Назаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Назаров Илья Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Назаров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Назаров Федор Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Назаров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Назаров Макар Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Назаров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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