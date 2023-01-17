Назарова Анисья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Назаров Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Назаров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Назаров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Назаров Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно