Назарова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Федосья Матвеевна

Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Назаров Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Соломония Матвеевна

Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Назаров Никифор

Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Назаров Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич

Враниковская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Матвей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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