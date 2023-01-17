Назарова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Федосья Матвеевна
Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Соломония Матвеевна
Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Назаров Никифор
Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Назаров Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Назаров Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно