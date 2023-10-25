Мещерова Алия Кяримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерова Алия Кяримовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1949

Отец: Мещеров Кярим Ряхмятулович

Мать: Мещерова Халима Хасяновна

Рождение ребёнка
26.06.1975

Дочь: Мещерова Гульфия Кямилевна

Отец ребёнка: Мещеров Кямиль Мубинович

Рождение ребёнка
17.01.1983

Дочь: Слободенюк Динара Кямилевна

Отец ребёнка: Мещеров Кямиль Мубинович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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