Мещеров Кярим Ряхмятулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения2029
Дата смерти01.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1949
Дочь: Мещерова Алия Кяримовна
Мать ребёнка: Мещерова Халима Хасяновна
Рождение ребёнка
05.01.1952
Сын: Мещеров Арифулла Кяримович
Мать ребёнка: Мещерова Халима Хасяновна
Рождение ребёнка
24.03.1955
Дочь: Мещерова Халидя Кяримовна
Мать ребёнка: Мещерова Халима Хасяновна
Рождение ребёнка
21.08.1958
Мать ребёнка: Мещерова Халима Хасяновна
Смерть
01.01.1987