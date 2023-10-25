Мещеров Кярим Ряхмятулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеров Кярим Ряхмятулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2029

Дата смерти

01.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1949

Дочь: Мещерова Алия Кяримовна

Мать ребёнка: Мещерова Халима Хасяновна

Рождение ребёнка
05.01.1952

Сын: Мещеров Арифулла Кяримович

Мать ребёнка: Мещерова Халима Хасяновна

Рождение ребёнка
24.03.1955

Дочь: Мещерова Халидя Кяримовна

Мать ребёнка: Мещерова Халима Хасяновна

Рождение ребёнка
21.08.1958

Сын: Мещеров Зариф Кяримович

Мать ребёнка: Мещерова Халима Хасяновна

Смерть
01.01.1987
Рождение
2029

Отец: не указан

Мать: не указана

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