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Мещеров Кямиль Мубинович

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Место рождения

Акчеево, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

23.02.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Акчеево, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.06.1975

Дочь: Мещерова Гульфия Кямилевна

Мать ребёнка: Мещерова Алия Кяримовна

Рождение ребёнка
17.01.1983

Дочь: Слободенюк Динара Кямилевна

Мать ребёнка: Мещерова Алия Кяримовна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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