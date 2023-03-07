(Земцова) Марфа (Сидоровна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Бракосочетание
16.?.1872
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович
Рождение ребёнка
08.04.1878
Сын: Дойкин Терентий Архиппович
Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович
Рождение ребёнка
03.01.1880
Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович
Рождение ребёнка
01.05.1882
Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович
Рождение ребёнка
07.02.1884
Рождение ребёнка
30.08.1886
Дочь: Анна Архиповна
Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович
Рождение ребёнка
21.01.1888
Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович
Рождение ребёнка
14.10.1890
Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович
Рождение ребёнка
07.05.1893
Сын: Дойкин Вет. Врач Иван Архипович
Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович
Смерть
Неизвестно