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(Земцова) Марфа (Сидоровна)

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: Земцова (солдатка) Ефимия Карповна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1872

Муж: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Дойкин Яков Архипович

Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Рождение ребёнка
08.04.1878

Сын: Дойкин Терентий Архиппович

Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Рождение ребёнка
03.01.1880

Сын: Дойкин Павел Архипович

Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Рождение ребёнка
01.05.1882

Сын: Дойкин Тимофей Архипович

Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Рождение ребёнка
07.02.1884

Сын: Дойкин Св Во О Бр 1939 И 19.12.1949 Федор Архипович

Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Рождение ребёнка
30.08.1886

Дочь: Анна Архиповна

Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Рождение ребёнка
21.01.1888

Сын: Дойкин Ефрем Архиппович

Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Рождение ребёнка
14.10.1890

Сын: Дойкин Степан Архиппович

Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Рождение ребёнка
07.05.1893

Сын: Дойкин Вет. Врач Иван Архипович

Отец ребёнка: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Смерть
Неизвестно
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