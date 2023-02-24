Дойкин Тимофей Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкин Тимофей Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1882

Отец: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Мать: Марфа (Сидоровна)

Бракосочетание
11.?.1905

Жена: Устиния Титовна

Рождение ребёнка
29.07.1906

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Устиния Титовна

Рождение ребёнка
19.10.1910

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Устиния Титовна

Рождение ребёнка
01.09.1913

Сын: Дойкин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Устиния Титовна

Смерть
Неизвестно
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