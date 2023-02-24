Дойкин Тимофей Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1882
Бракосочетание
11.?.1905
Жена: Устиния Титовна
Рождение ребёнка
29.07.1906
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Устиния Титовна
Рождение ребёнка
19.10.1910
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Устиния Титовна
Рождение ребёнка
01.09.1913
Мать ребёнка: Устиния Титовна
Смерть
Неизвестно