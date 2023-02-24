Дойкин св во о бр 1939 и 19.12.1949 Федор Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкин св во о бр 1939 и 19.12.1949 Федор Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1884

Отец: Дойкин - Захаров Архип Захарович

Мать: Марфа (Сидоровна)

Бракосочетание
06.?.1911

Жена: Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
09.12.1911

Сын: Дойкин Степан Федорович

Мать ребёнка: Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
15.11.1913

Дочь: Степанида Федоровна

Мать ребёнка: Александра Ларионовна

Рождение ребёнка
30.12.1919

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Александра Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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