Дойкин св во о бр 1939 и 19.12.1949 Федор Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1884
Бракосочетание
06.?.1911
Жена: Александра Ларионовна
Рождение ребёнка
09.12.1911
Мать ребёнка: Александра Ларионовна
Рождение ребёнка
15.11.1913
Дочь: Степанида Федоровна
Мать ребёнка: Александра Ларионовна
Рождение ребёнка
30.12.1919
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Александра Ларионовна
Смерть
Неизвестно