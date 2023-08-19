(Тремасова) Александра Ларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.?.1911
Рождение ребёнка
09.12.1911
Отец ребёнка: Дойкин Св Во О Бр 1939 И 19.12.1949 Федор Архипович
Рождение ребёнка
15.11.1913
Дочь: Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Дойкин Св Во О Бр 1939 И 19.12.1949 Федор Архипович
Рождение ребёнка
30.12.1919
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Дойкин Св Во О Бр 1939 И 19.12.1949 Федор Архипович
Смерть
Неизвестно