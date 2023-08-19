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(Тремасова) Александра Ларионовна

Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1911

Муж: Дойкин Св Во О Бр 1939 И 19.12.1949 Федор Архипович

Рождение ребёнка
09.12.1911

Сын: Дойкин Степан Федорович

Отец ребёнка: Дойкин Св Во О Бр 1939 И 19.12.1949 Федор Архипович

Рождение ребёнка
15.11.1913

Дочь: Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Дойкин Св Во О Бр 1939 И 19.12.1949 Федор Архипович

Рождение ребёнка
30.12.1919

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Дойкин Св Во О Бр 1939 И 19.12.1949 Федор Архипович

Смерть
Неизвестно
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