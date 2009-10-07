Бойцова (Соловьёва) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцова (Соловьёва) Галина Петровна

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Место рождения

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.02.1952

Дата смерти

07.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1952

Отец: Соловьёв Петр

Мать: Соловьёва Антонина Ильинична

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1970

Дочь: Сухарева Марина Владимировна

Отец ребёнка: Васильев Владимир

Бракосочетание
?.05.1980

Муж: Бойцов Анатолий Васильевич

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1982

Дочь: Песюкова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Бойцов Анатолий Васильевич

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
07.10.2009
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
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