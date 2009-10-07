Бойцова (Соловьёва) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения15.02.1952
Дата смерти07.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1952
Отец: Соловьёв Петр
Рождение ребёнка
31.10.1970
Дочь: Сухарева Марина Владимировна
Отец ребёнка: Васильев Владимир
Бракосочетание
?.05.1980
Рождение ребёнка
08.05.1982
Дочь: Песюкова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Бойцов Анатолий Васильевич
Смерть
07.10.2009