Соловьёва (Ботина) Антонина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1952
Дочь: Бойцова Галина Петровна
Отец ребёнка: Соловьёв Петр
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.01.1959
Дочь: Гусева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Соловьёв Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Соловьёв Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Соловьёв Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьёв Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Соловьёв Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Александра Петровна
Отец ребёнка: Соловьёв Петр