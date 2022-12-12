Соловьёва (Ботина) Антонина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Ботина) Антонина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1915

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1952

Дочь: Бойцова Галина Петровна

Отец ребёнка: Соловьёв Петр

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.01.1959

Дочь: Гусева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Соловьёв Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Соловьёв Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Соловьёв Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Соловьёв Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Александра Петровна

Отец ребёнка: Соловьёв Петр

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