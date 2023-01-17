Соловьёв Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьёв Петр

Соловьёв Петр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1952

Дочь: Бойцова Галина Петровна

Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.01.1959

Дочь: Гусева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Валентина Петровна

Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Александра Петровна

Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Антонина Ильинична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close