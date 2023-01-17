Соловьёв Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1952
Дочь: Бойцова Галина Петровна
Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.01.1959
Дочь: Гусева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Валентина Петровна
Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Александра Петровна
Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Соловьёва Антонина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно