Песюкова (Бойцова) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песюкова (Бойцова) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1982

Отец: Бойцов Анатолий Васильевич

Мать: Бойцова Галина Петровна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1999

Сын: Бойцов Александр Данилович

Отец ребёнка: Егоров Александр Валентинович

Бракосочетание
08.06.2012

Муж: Песюков Павел Андреевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.2017

Дочь: Песюкова Таисья Павловна

Отец ребёнка: Песюков Павел Андреевич

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