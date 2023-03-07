Песюкова (Бойцова) Светлана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения08.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1982
Рождение ребёнка
01.04.1999
Сын: Бойцов Александр Данилович
Отец ребёнка: Егоров Александр Валентинович
Бракосочетание
08.06.2012
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.2017
Дочь: Песюкова Таисья Павловна
Отец ребёнка: Песюков Павел Андреевич