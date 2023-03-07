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Горматов Иван Афанасьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Горматов Афанасий Яковлевич

Мать: Горматова Варвара Моисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1902

Жена: Горматова Анастасия Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.08.1903

Сын: Горматов Семён Иванович

Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1904

Сын: Горматов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1907

Сын: Горматов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1911

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1913

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Горматов Семён Иванович

Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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