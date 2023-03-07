Горматов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
13.02.1902
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.08.1903
Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1904
Сын: Горматов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1907
Сын: Горматов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1911
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1913
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1915
Мать ребёнка: Горматова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно