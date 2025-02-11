Горматов Семён Иванович 31.08.1903 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматов Семён Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 31.08.1903, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 08.04.1907, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горматов Иван Афанасьевич1882 г.р.
Мать
Горматова (Баранова) Анастасия Ивановна1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1903

Отец: Горматов Иван Афанасьевич

Мать: Горматова (Баранова) Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
08.04.1907
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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