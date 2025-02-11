Горматов Семён Иванович
мужской, родился 31.08.1903, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 08.04.1907, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорматов Иван Афанасьевич1882 г.р.
МатьГорматова (Баранова) Анастасия Ивановна1882 г.р.
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Рождение
31.08.1903
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.04.1907
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область