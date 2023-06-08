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Мордасов Фока Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Мордасова Мавра Фокична

Мать ребёнка: Мордасова Мария Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Мордасов Матвей Фокич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Паршикова Евдокия Фокична

Мать ребёнка: Мордасова Мария Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордасова Мария Макаровна

Смерть
Неизвестно