Мордасов Фока Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Мордасова Мавра Фокична
Мать ребёнка: Мордасова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Паршикова Евдокия Фокична
Мать ребёнка: Мордасова Мария Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно