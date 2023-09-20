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Мордасов Венедикт Фокич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Мордасов Фока Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
10.04.1860

Жена: Мордасова (Лунева) Евдокия Фаддеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1864

Дочь: Мордасова (Мордасова) Пелагея Венедиктовна

Мать ребёнка: Мордасова (Лунева) Евдокия Фаддеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1873

Сын: Мордасов Тимофей Венедиктович

Мать ребёнка: Мордасова (Лунева) Евдокия Фаддеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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