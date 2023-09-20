Мордасов Венедикт Фокич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Мордасов Фока Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.04.1860
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: Мордасова (Мордасова) Пелагея Венедиктовна
Мать ребёнка: Мордасова (Лунева) Евдокия Фаддеевна
Рождение ребёнка
21.01.1873
Сын: Мордасов Тимофей Венедиктович
Мать ребёнка: Мордасова (Лунева) Евдокия Фаддеевна
Смерть
Неизвестно