Мордасова (Лунева) Евдокия Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: Лунева Фекла Тимофеевна
Бракосочетание
10.04.1860
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: Мордасова (Мордасова) Пелагея Венедиктовна
Отец ребёнка: Мордасов Венедикт Фокич
Рождение ребёнка
21.01.1873
Сын: Мордасов Тимофей Венедиктович
Отец ребёнка: Мордасов Венедикт Фокич
Смерть
Неизвестно