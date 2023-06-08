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Мордасов Матвей Фокич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Мордасов Фока Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1853

Сын: Мордасов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Мордасова Феодора Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1855

Дочь: Мордасова Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Мордасова Феодора Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордасова Феодора Николаевна

Смерть
Неизвестно