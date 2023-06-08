Мордасов Матвей Фокич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Мордасов Фока Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1853
Сын: Мордасов Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Мордасова Феодора Николаевна
Рождение ребёнка
28.02.1855
Дочь: Мордасова Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Мордасова Феодора Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно