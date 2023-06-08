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Мордасова Феодора Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордасов Матвей Фокич

Рождение ребёнка
11.03.1853

Сын: Мордасов Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Мордасов Матвей Фокич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.02.1855

Дочь: Мордасова (Мордасова) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Мордасов Матвей Фокич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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