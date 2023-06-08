Мордасова Феодора Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1853
Сын: Мордасов Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Мордасов Матвей Фокич
Рождение ребёнка
28.02.1855
Дочь: Мордасова (Мордасова) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Мордасов Матвей Фокич
Смерть
Неизвестно