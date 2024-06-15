Мордасова (Воинова) Мария Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордасова (Воинова) Мария Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Воинов Макар Тарасович

Мать: Воинова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордасов Фока Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Мордасова (Мордасова) Мавра Фокична

Отец ребёнка: Мордасов Фока Сергеевич

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Цыганкова (Мордасова) Евдокия Фокична

Отец ребёнка: Мордасов Фока Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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