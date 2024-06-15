Мордасова (Воинова) Мария Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Воинов Макар Тарасович
Мать: Воинова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Мордасова (Мордасова) Мавра Фокична
Отец ребёнка: Мордасов Фока Сергеевич
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Цыганкова (Мордасова) Евдокия Фокична
Отец ребёнка: Мордасов Фока Сергеевич
Смерть
Неизвестно