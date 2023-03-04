Лобанов Фёдор Елистеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Фёдор Елистеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лобанов Елестей Васильевич

Мать: Лобанова Степанида Аникина

Рождение ребёнка
21.08.1855

Дочь: Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Лобанова Марфа Агафонова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анисья Фёдоровна

Мать ребёнка: Лобанова Марфа Агафонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Марфа Агафонова

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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