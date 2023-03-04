Лобанов Фёдор Елистеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
21.08.1855
Дочь: Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Лобанова Марфа Агафонова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анисья Фёдоровна
Мать ребёнка: Лобанова Марфа Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Марфа Агафонова
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858