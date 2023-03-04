Лобанова Марфа Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанова Марфа Агафонова

Лобанова Марфа Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Фёдор Елистеевич

Рождение ребёнка
21.08.1855

Дочь: (Лобанова) Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Лобанов Фёдор Елистеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Лобанова) Анисья Фёдоровна

Отец ребёнка: Лобанов Фёдор Елистеевич

Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.