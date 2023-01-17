Лобанов Елестей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Лобанов Василий Иванович
Мать: Лобанова Епестимия
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Лобанова Степанида Аникина
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Лобанова Степанида Аникина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1847