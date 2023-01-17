Лобанов Елестей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов Елестей Васильевич

Лобанов Елестей Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Лобанов Василий Иванович

Мать: Лобанова Епестимия

Рождение ребёнка
1828

Сын: Лобанов Марко Елистеевич

Мать ребёнка: Лобанова Степанида Аникина

Рождение ребёнка
1830

Сын: Лобанов Фёдор Елистеевич

Мать ребёнка: Лобанова Степанида Аникина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Степанида Аникина

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1847
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close