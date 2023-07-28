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Савенко Андрей Фотиевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Савенко Фотий Исидорович

Мать: Савенко Мария Никитична

Бракосочетание
03.11.1885

Жена: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
30.08.1886

Сын: Савенко Александр Андреевич

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1888

Сын: Савенко Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
27.02.1891

Сын: Савенко Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
20.01.1894

Сын: Савенко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

Рождение ребёнка
23.05.1896

Сын: Савенко Семен Андреевич

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
24.10.1898

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
28.09.1900

Дочь: Колесникова Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
16.03.1903

Сын: Савенко Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
09.05.1903

Дочь: Селезнева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
14.05.1905

Сын: Савенко Степан Андреевич

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

Рождение ребёнка
04.02.1907

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
20.01.1910

Сын: Савенко Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Извозчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Тиф