Савенко Андрей Фотиевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Савенко Фотий Исидорович
Мать: Савенко Мария Никитична
Бракосочетание
03.11.1885
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
30.08.1886
Сын: Савенко Александр Андреевич
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1888
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
27.02.1891
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
20.01.1894
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
23.05.1896
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
24.10.1898
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
28.09.1900
Дочь: Колесникова Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
16.03.1903
Сын: Савенко Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
09.05.1903
Дочь: Селезнева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
14.05.1905
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
04.02.1907
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
20.01.1910
Сын: Савенко Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Савенко Феодора Васильевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Извозчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Тиф