Колесникова (Савенко) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Савенко) Антонина Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.09.1900

Дата смерти

05.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1900

Отец: Савенко Андрей Фотиевич

Мать: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
10.01.1925

Муж: Колесников Григорий Захарович

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
23.03.1925

Дочь: Бидунова Нинель Григорьевна

Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
20.03.1927

Сын: Колесников Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович

Рождение ребёнка
04.01.1929

Сын: Колесников Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович

Рождение ребёнка
23.08.1936

Сын: Колесников Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович

Рождение ребёнка
29.07.1939

Сын: Колесников Альберт Григорьевич

Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович

Рождение ребёнка
10.09.1941

Сын: Колесников Станислав Григорьевич

Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович

Работа или профессия
Неизвестно
На заводе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.08.1953
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