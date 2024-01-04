Колесникова (Савенко) Антонина Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1900
Дата смерти05.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1900
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
10.01.1925
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
23.03.1925
Дочь: Бидунова Нинель Григорьевна
Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
20.03.1927
Сын: Колесников Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович
Рождение ребёнка
04.01.1929
Сын: Колесников Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович
Рождение ребёнка
23.08.1936
Сын: Колесников Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович
Рождение ребёнка
29.07.1939
Сын: Колесников Альберт Григорьевич
Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович
Рождение ребёнка
10.09.1941
Сын: Колесников Станислав Григорьевич
Отец ребёнка: Колесников Григорий Захарович
Работа или профессия
Неизвестно
На заводе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.08.1953