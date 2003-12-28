Колесников Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1927
Дата смерти28.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1927
Бракосочетание
До 1955
Рождение ребёнка
23.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова Рада Семеновна
Рождение ребёнка
26.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова Рада Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.2003