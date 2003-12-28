Колесников Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Виктор Григорьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.03.1927

Дата смерти

28.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1927

Отец: Колесников Григорий Захарович

Мать: Колесникова Антонина Андреевна

Бракосочетание
До 1955

Жена: Колесникова Рада Семеновна

Рождение ребёнка
23.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Рада Семеновна

Рождение ребёнка
26.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Рада Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.2003
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