Селезнева (Савенко) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Савенко) Мария Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.05.1903

Дата смерти

20.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1903

Отец: Савенко Андрей Фотиевич

Мать: Савенко Феодора Васильевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
09.02.1925

Муж: Селезнев Петр Иванович

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
19.12.1925

Сын: Селезнев Николай Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Петр Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1928

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Селезнев Петр Иванович

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
02.03.1938

Сын: Селезнев Игорь Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1985
Шерстки, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
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