Селезнева (Савенко) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.05.1903
Дата смерти20.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1903
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
09.02.1925
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
19.12.1925
Сын: Селезнев Николай Петрович
Отец ребёнка: Селезнев Петр Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1928
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Петр Иванович
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
02.03.1938
Отец ребёнка: Селезнев Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1985
Шерстки, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область