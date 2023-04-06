Селезнев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения19.12.1925
Дата смерти19.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925
Отец: Селезнев Петр Иванович
Бракосочетание
15.07.1953
Рождение ребёнка
22.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селезнева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
09.12.1955
Сын: Селезнев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Селезнева Вера Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1983