Селезнев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Николай Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.12.1925

Дата смерти

19.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1925

Отец: Селезнев Петр Иванович

Мать: Селезнева Мария Андреевна

Бракосочетание
15.07.1953

Жена: Селезнева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селезнева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
09.12.1955

Сын: Селезнев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Селезнева Вера Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.07.1983
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