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Панков Петр Григорьевич

Место рождения

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Панков Григорий Иванович

Мать: Панкова Агрофена (Агриппина) Яковлевна

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
15.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкова Мария Никифоровна

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1985
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

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