Панков Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкова Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
15.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкова Мария Никифоровна
Смерть
1985
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область