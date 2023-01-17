деревня Ратмирово, деревня Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Ратмирово

Воскресенский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
3769Ратмир (Ратьмирь Ратмиро), с. вл.при р. Москве.201830117103Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Коломенский уезд, Мячковская волость
1561. Ратмир, село бывшее владельческое, при реке Москве, дворов 37, жителей 224, церковь православная, кирпичный завод

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Мячковская волость
Село Ратмир259станция Воскресенск. 450Усадьба помещика Лукьянова.
Имение С. Лукьяновой, при с. Ротмир2584

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Воскресенский район
39961Ратмироводеревня55°18'с.ш.38°40'в.д.N-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Воскресенский муниципальный район, Фединское сельское поселение
46606413206д Ратмироводеревня
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