Ратмирово
Воскресенский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3769Ратмир (Ратьмирь Ратмиро), с. вл.при р. Москве.201830117103Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1561. Ратмир, село бывшее владельческое, при реке Москве, дворов 37, жителей 224, церковь православная, кирпичный завод
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Ратмир259станция Воскресенск. 450Усадьба помещика Лукьянова.
Имение С. Лукьяновой, при с. Ротмир2584—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
39961Ратмироводеревня55°18'с.ш.38°40'в.д.N-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46606413206д Ратмироводеревня