Панкова (Долматова) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Долматова) Мария Никифоровна

Место рождения

Криволучье, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.02.1937

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1937

Отец: Долматов Никифор Макеевич

Мать: Долматова Александра Петровна

Криволучье, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панков Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
15.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панков Петр Григорьевич

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
2000
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

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