Панкова (Долматова) Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1937
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панков Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
15.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панков Петр Григорьевич
Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
2000
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область