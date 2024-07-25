Панкова (Жукова) Агрофена (Агриппина) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкова (Жукова) Агрофена (Агриппина) Яковлевна

Панкова (Жукова) Агрофена (Агриппина) Яковлевна

Место рождения

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

19.06.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1910

Отец: Жуков Яков Дементьевич

Мать: Жукова Матрена Павловна

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Панков Григорий Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1929

Сын: Силютин Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1937

Сын: Панков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Панков Григорий Иванович

Ратмирово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.