Панкова (Жукова) Агрофена (Агриппина) Яковлевна
Место рождения
Дата рождения19.06.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1910
Отец: Жуков Яков Дементьевич
Мать: Жукова Матрена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Панков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1929
Сын: Силютин Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Панков Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно