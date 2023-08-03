Мотюкова (Мотюкова) Аграфена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Наталья Авдеевна
Отец ребёнка: Мотюков Авдей Фотиевич
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Акулина Авдеевна
Отец ребёнка: Мотюков Авдей Фотиевич
Рождение ребёнка
1827 ст.
Отец ребёнка: Мотюков Авдей Фотиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно