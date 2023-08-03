Мотюкова (Мотюкова) Аграфена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотюкова (Мотюкова) Аграфена Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Мотюков Трофим Матвеевич

Мать: Мотюкова Авдотья Анисимовна

Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Наталья Авдеевна

Отец ребёнка: Мотюков Авдей Фотиевич

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Акулина Авдеевна

Отец ребёнка: Мотюков Авдей Фотиевич

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Мотюков Нефед Авдеевич

Отец ребёнка: Мотюков Авдей Фотиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотюков Авдей Фотиевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно