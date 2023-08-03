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Мотюков Трофим Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1757 по 1758 ст.

Дата смерти

1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1757 по 1758 ст.

Отец: Матвей Парфенович

Мать: Аксинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Матрёна Трофимовна

Мать ребёнка: Мотюкова Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Феврония Трофимовна

Мать ребёнка: Мотюкова Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Мотюкова Аграфена Трофимовна

Мать ребёнка: Мотюкова Авдотья Анисимовна

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Мотюков Семён Трофимович

Мать ребёнка: Мотюкова Авдотья Анисимовна

Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Аграфена Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотюкова Авдотья Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотюкова Василиса Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
1821 ст.
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