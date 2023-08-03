Мотюков Трофим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1757 по 1758 ст.
Дата смерти1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1757 по 1758 ст.
Отец: Матвей Парфенович
Мать: Аксинья Никифоровна
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Матрёна Трофимовна
Мать ребёнка: Мотюкова Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Феврония Трофимовна
Мать ребёнка: Мотюкова Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Мотюкова Аграфена Трофимовна
Мать ребёнка: Мотюкова Авдотья Анисимовна
Рождение ребёнка
1794 ст.
Мать ребёнка: Мотюкова Авдотья Анисимовна
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Аграфена Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
1821 ст.