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Мотюков Авдей Фотиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1789 по 1790 ст.

Дата смерти

1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1789 по 1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотюкова (Мотюкова) Аграфена Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: (Мотюкова) Наталья Авдеевна

Мать ребёнка: Мотюкова (Мотюкова) Аграфена Трофимовна

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: (Мотюкова) Акулина Авдеевна

Мать ребёнка: Мотюкова (Мотюкова) Аграфена Трофимовна

Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Мотюков Нефед Авдеевич

Мать ребёнка: Мотюкова (Мотюкова) Аграфена Трофимовна

Смерть
1848 ст.

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