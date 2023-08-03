Мотюков Авдей Фотиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1789 по 1790 ст.
Дата смерти1848 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1789 по 1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: (Мотюкова) Наталья Авдеевна
Мать ребёнка: Мотюкова (Мотюкова) Аграфена Трофимовна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: (Мотюкова) Акулина Авдеевна
Мать ребёнка: Мотюкова (Мотюкова) Аграфена Трофимовна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Мать ребёнка: Мотюкова (Мотюкова) Аграфена Трофимовна
Смерть
1848 ст.