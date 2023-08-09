Мотюкова Авдотья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотюкова Авдотья Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1757 по 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Мотюкова Аграфена Трофимовна

Отец ребёнка: Мотюков Трофим Матвеевич

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Мотюков Семён Трофимович

Отец ребёнка: Мотюков Трофим Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотюков Трофим Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно