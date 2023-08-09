Мотюкова Авдотья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Мотюкова Аграфена Трофимовна
Отец ребёнка: Мотюков Трофим Матвеевич
Рождение ребёнка
1794 ст.
Отец ребёнка: Мотюков Трофим Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно